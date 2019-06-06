Власти Москвы и «Опора России» договорились о сотрудничестве
- РИА Новости
Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Москва заинтересована в увеличении количества пользователей ресурса, потому что, кроме экстраполирования успешного опыта по цифровизации малых закупок, столица получает большее количество потенциальных поставщиков, а значит, подстёгивает конкуренцию на рынке», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Крым планирует представить 30 проектов на ПМЭФ.