Власти Москвы и «Опора России» договорились о сотрудничестве

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Правительство Москвы и общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» договорились о сотрудничестве при проведении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков». Об этом сообщает НСН.
Власти Москвы и «Опора России» договорились о сотрудничестве
  • РИА Новости

Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Москва заинтересована в увеличении количества пользователей ресурса, потому что, кроме экстраполирования успешного опыта по цифровизации малых закупок, столица получает большее количество потенциальных поставщиков, а значит, подстёгивает конкуренцию на рынке», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Крым планирует представить 30 проектов на ПМЭФ.

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