Власти Москвы и «Опора России» договорились о сотрудничестве

Правительство Москвы и общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» договорились о сотрудничестве при проведении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков». Об этом сообщает НСН.

РИА Новости

Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Москва заинтересована в увеличении количества пользователей ресурса, потому что, кроме экстраполирования успешного опыта по цифровизации малых закупок, столица получает большее количество потенциальных поставщиков, а значит, подстёгивает конкуренцию на рынке», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Крым планирует представить 30 проектов на ПМЭФ.