Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей Мексики достигла 50%

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что загрузка производственных мощностей в нефтепереработке в стране выросла до 50%.

«Мы дошли от 38% производственной мощности перерабатывающих заводов до 50%. Это хороший показатель», — приводит РИА Новости слова Обрадора.

По его словам, коррупция, расточительство и нецелевое использование средств привели к стагнации отрасли.

Президент отметил, что цель властей — достичь 75% загрузки мощностей в нефтепереработке к концу 2020 года.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона снизит добычу нефти в сентябре, чтобы выполнить свою квоту ОПЕК+.