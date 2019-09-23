Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей Мексики достигла 50%
- Reuters
«Мы дошли от 38% производственной мощности перерабатывающих заводов до 50%. Это хороший показатель», — приводит РИА Новости слова Обрадора.
По его словам, коррупция, расточительство и нецелевое использование средств привели к стагнации отрасли.
Президент отметил, что цель властей — достичь 75% загрузки мощностей в нефтепереработке к концу 2020 года.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона снизит добычу нефти в сентябре, чтобы выполнить свою квоту ОПЕК+.