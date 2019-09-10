В Совете нацбезопасности Южной Кореи обеспокоены новыми пусками КНДР

Короткая ссылка
В Южной Корее обеспокоены новыми пусками неопознанных снарядов в КНДР. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности страны.

«СНБ провел экстренное заседание в режиме видеоконференции. Участники выразили серьёзную обеспокоенность продолжающимися в Северной Корее с мая этого года запусками снарядов малой дальности», — цитирует ведомство ТАСС.

Участники Совета обсудили ситуацию, в том числе безопасность на Корейском полуострове.

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела пуски неопознанных снарядов в сторону Японского моря. В США заявили, что отслеживают ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить