В Совете нацбезопасности Южной Кореи обеспокоены новыми пусками КНДР

В Южной Корее обеспокоены новыми пусками неопознанных снарядов в КНДР. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности страны.

«СНБ провел экстренное заседание в режиме видеоконференции. Участники выразили серьёзную обеспокоенность продолжающимися в Северной Корее с мая этого года запусками снарядов малой дальности», — цитирует ведомство ТАСС.

Участники Совета обсудили ситуацию, в том числе безопасность на Корейском полуострове.

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела пуски неопознанных снарядов в сторону Японского моря. В США заявили, что отслеживают ситуацию.