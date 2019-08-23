Помпео провёл встречу с Трюдо
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.
«Госсекретарь Помпео подчеркнул непоколебимую приверженность Соединённых Штатов НАТО и важность выполнения союзниками своих обязательств по оборонным инвестициям», — сообщили в ведомстве.
Стороны «также обсудили продолжающийся гуманитарный кризис в Венесуэле, и госсекретарь выразил признательность Канаде за постоянную поддержку международных усилий по оказанию давления на режим Мадуро».
Ранее Помпео заявил, что в Вашингтоне считают невозможным проведение свободных выборов в Венесуэле, пока у власти в этой стране находится Николас Мадуро.