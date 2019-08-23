Помпео провёл встречу с Трюдо

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Государственный секретарь США Майк Помпео провёл встречу с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в Оттаве.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

«Госсекретарь Помпео подчеркнул непоколебимую приверженность Соединённых Штатов НАТО и важность выполнения союзниками своих обязательств по оборонным инвестициям», — сообщили в ведомстве.

Стороны «также обсудили продолжающийся гуманитарный кризис в Венесуэле, и госсекретарь выразил признательность Канаде за постоянную поддержку международных усилий по оказанию давления на режим Мадуро». 

Ранее Помпео заявил, что в Вашингтоне считают невозможным проведение свободных выборов в Венесуэле, пока у власти в этой стране находится Николас Мадуро.

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