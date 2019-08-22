Китай отказался от переговоров с США и Россией по вооружению

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН заявил, что Пекин в настоящее время не намерен принимать участие в трёхсторонних переговорах с Россией и США по контролю над вооружениями.

По его словам, Пекин много раз излагал свою позицию по переговорам о контроле над вооружениями.

«В настоящее время Китай не заинтересован в так называемых трёхсторонних переговорах по контролю над вооружениями и не будет принимать участие в них», — заявил он.

Дипломат добавил, что Китай призывает сохранить существующий режим контроля над вооружениями.

Также представитель Китая призвал США воздержаться от размещения новых ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на кону дальнейшего развития диалога с Вашингтоном по контролю над вооружениями стоит само существование человечества.

RT вёл прямую трансляцию заседания Совбеза ООН.