Китай отказался от переговоров с США и Россией по вооружению
По его словам, Пекин много раз излагал свою позицию по переговорам о контроле над вооружениями.
«В настоящее время Китай не заинтересован в так называемых трёхсторонних переговорах по контролю над вооружениями и не будет принимать участие в них», — заявил он.
Дипломат добавил, что Китай призывает сохранить существующий режим контроля над вооружениями.
Также представитель Китая призвал США воздержаться от размещения новых ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на кону дальнейшего развития диалога с Вашингтоном по контролю над вооружениями стоит само существование человечества.