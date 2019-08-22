Россия призвала США к «здравому смыслу» по сдерживанию вооружений
Как отметил в ходе выступления на экстренном заседании Совбеза ООН Полянский, российская сторона не теряет веру, что «здравый смысл и инстинкт самосохранения у западных партнёров всё-таки возобладают».
«Ведь на кону само существование человечества», — отметил он.
Также и. о. постпреда России при ООН заявил, что Вашингтон давно и целенаправленно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По словам Полянского, в связи с последними действиями США под угрозой находится продление Договора о стратегических наступательных вооружениях в 2021 году.
19 августа в Министерстве обороны США объявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты.