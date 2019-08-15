Трамп проинформирован о стрельбе в Филадельфии

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Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в Филадельфии и следит за ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент проинформирован о стрельбе в Филадельфии и продолжает следить за ситуацией», — указывается в заявлении.

Ранее на севере города Филадельфия произошёл инцидент со стрельбой​​​. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, ещё один остается в здании.

Отмечалось, что сотрудники полиции проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. В ходе перестрелки ранения получили по меньшей мере шесть полицейских.

3 и 4 августа в Техасе и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которой стали более 30 человек.

Американист, политолог Константин Блохин в беседе с ФАН выразил мнение, что новые случаи массовой стрельбы в США стали результатом политики в сфере торговли оружием.


 

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