СМИ: Число пострадавших при стрельбе в Филадельфии возросло до шести

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RT
Число пострадавших сотрудников полиции в результате стрельбы в северной части американского города Филадельфия (штат Пенсильвания) увеличилось до шести. Об этом сообщает CBS Philly. По данным телеканала, пострадавшие доставлены в больницы, угрозы для их жизни нет.
СМИ: Число пострадавших при стрельбе в Филадельфии возросло до шести
  • Reuters
  • © Mark Makela

Ранее на севере города произошёл инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ.

Отмечается, что шесть полицейских получили огнестрельные ранения. Ещё один, предположительно, пострадал в ДТП, когда ехал к месту происшествия.

По уточнённым данным, один подозреваемый в стрельбе задержан, ещё один остаётся в здании.

Телеканал уточняет, что полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев. 

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших в результате стрельбы.

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