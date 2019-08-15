СМИ: Число пострадавших при стрельбе в Филадельфии возросло до шести
- Reuters
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Ранее на севере города произошёл инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ.
Отмечается, что шесть полицейских получили огнестрельные ранения. Ещё один, предположительно, пострадал в ДТП, когда ехал к месту происшествия.
По уточнённым данным, один подозреваемый в стрельбе задержан, ещё один остаётся в здании.
Телеканал уточняет, что полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев.
Ранее сообщалось о четырёх пострадавших в результате стрельбы.