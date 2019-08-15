В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы

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По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
  • Reuters
  • © Mark Makela

Как отмечает телеканал, пострадавшие доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

По данным полиции, операция по задержанию устроившего стрельбу продолжается.

3 и 4 августа в Техасе и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которой стали более 30 человек.

Американист, политолог Константин Блохин в беседе с ФАН выразил мнение, что новые случаи массовой стрельбы в США стали результатом политики в сфере торговли оружием.

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