В Монголии установили памятник маршалу Жукову

В районном центре Халхин-Гол в Монголии установили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

«Монтаж четырёхметровой бронзовой скульптуры маршала Георгия Жукова завершили в Монголии иркутские специалисты. Памятник размещён в строящемся новом сомонном (районном) центре Халхин-Гол, который включает в себя объекты администрации, школы, детские сады, дома культуры, больницы», — говорится в сообщении пресс-службы иркутского правительства.

Осенью 2019 года празднуется 80-летие победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где Жуков руководил наступательной операцией.

Подробнее — в материале RT.