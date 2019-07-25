Эрдоган провёл переговоры с премьером Малайзии
Об этом информирует пресс-служба турецкого лидера.
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в аэропорту Эсенбога с прибывшим в Анкару с официальным визитом премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом», — говорится в тексте.
На сайте президента Турции опубликованы фото с состоявшегося мероприятия.
Ранее в арабских социальных сетях стали появляться сообщения о смерти Эрдогана.
Впоследствии советник президента Турции Ясин Актай заявил, что подобная информация не соответствует действительности.