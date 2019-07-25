Эрдоган провёл переговоры с премьером Малайзии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом в Анкаре.

Об этом информирует пресс-служба турецкого лидера.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в аэропорту Эсенбога с прибывшим в Анкару с официальным визитом премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом», — говорится в тексте.

На сайте президента Турции опубликованы фото с состоявшегося мероприятия.

Ранее в арабских социальных сетях стали появляться сообщения о смерти Эрдогана.

Впоследствии советник президента Турции Ясин Актай заявил, что подобная информация не соответствует действительности.

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