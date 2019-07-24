Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности. Об этом информирует РИА Новости.

«Эти новости не соответствуют действительности. Каждый год в это время, как правило, наш президент находится в отпуске», — сказал Актай.

Он добавил, что отсутствие Эрдогана в этот период создаёт «благоприятный фон для подобных спекуляций».

Также советник Эрдогана заявил, что в арабских соцсетях, в которых появились слухи о смерти президента Турции, действуют «армии троллей».

Ранее иранские СМИ заявили, что бывший глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Юкия Амано мог быть убит.