Иранские СМИ сообщили об «убийстве» Амано

Иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что экс-глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Юкия Амано мог быть убит.

«Информированные источники предполагают, что покойный глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано был убит Израилем в сотрудничестве с США за отказ поддаться давлению и выдвинуть новые сфабрикованные обвинения против ядерной программы Ирана», — говорится в сообщении агентства.

По данным источников агентства, покойный глава МАГАТЭ выступал против позиции США и Израиля, «оказывавших сильное давление, чтобы открыть фальшивое дело против Ирана касательно ядерной проблемы».

22 июля стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни.

Амано возглавил организацию в декабре 2009 года.