Лидеры России, Ирана и Азербайджана встретятся в Сочи в августе

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Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв заявил, что в августе текущего года в Сочи должен пройти саммит на высшем уровне Россия — Иран — Азербайджан.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В августе этого года планируется встреча на высшем уровне в Сочи между президентами трёх стран — России, Ирана и Азербайджана», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на открытии конференции «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» в Тегеране.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым заявил, что саммит Ирана, Азербайджана и России пройдёт в России в августе.

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