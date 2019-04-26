Путин: саммит Ирана, Азербайджана и России пройдёт в августе

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Саммит Ирана, Азербайджана и России пройдёт в России в августе, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
Путин: саммит Ирана, Азербайджана и России пройдёт в августе
  • Reuters

«Мы договорились о том, что в августе проведём в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит», — цитирует РИА Новости главу государства.

Говоря о сфере двусторонней торговли, Путин отметил, что товарооборот России и Азербайджана в 2018 году увеличился почти на 14% и достиг $2,5 млрд.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с Алиевым обсудил вопросы урегулирования ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

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