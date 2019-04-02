Путин обсудил с Алиевым вопросы нагорнокарабахского урегулирования
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- РИА Новости
Алиев в рамках беседы с Путиным рассказал о прошедшей в Вене 29 марта встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба российского лидера.
«Владимир Путин подчеркнул важность активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном. Выражена готовность России и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорнокарабахской проблемы, в частности, в формате Минской группы ОБСЕ», — уточняется в тексте.
Также стороны обсудили некоторые аспекты двусторонней повестки, в том числе перспективы расширения сотрудничества в различных областях.
Ранее Путин во время телефонного разговора с Пашиняном подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в нагорнокарабахском урегулировании.
29 марта Алиев и Пашинян по итогам переговоров в Вене договорились продолжать прямой диалог по ситуации в регионе.