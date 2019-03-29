Алиев и Пашинян договорились продолжать прямой диалог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров в Вене договорились продолжать прямой диалог.

Об этом сообщается в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которое опубликовано на сайте организации.

«Премьер-министр и президент поручили своим министрам вновь встретиться с сопредседателями в ближайшем будущем. Они также согласились продолжить прямой диалог», — говорится в тексте.

Как сообщает РИА Новости, в пятницу, 29 марта, в Вене прошла встреча Алиева и Пашиняна, темой переговоров стал Нагорный Карабах.

Алиев заявил, что переговоры с Пашиняном прошли конструктивно.

«Прошли они в конструктивной обстановке. Это после долгого перерыва первая официальная встреча руководства Армении и Азербайджана. Предыдущие встречи носили больше ознакомительный характер», — сообщил азербайджанский лидер.

Он отметил, что «дан новый старт переговорному процессу по сути вопроса».

В декабре глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с Алиевым заявил, что Россия намерена продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по карабахскому урегулированию.