Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Кремля, Пашинян проинформировал Путина об итогах прошедшей 29 марта в Вене встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по нагорнокарабахской проблематике.
Также Пашинян выразил благодарность за весомую посредническую роль России в переговорном процессе.
Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Вене договорились продолжать прямой диалог.