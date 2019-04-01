Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в нагорнокарабахском урегулировании.
Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Кремля, Пашинян проинформировал Путина об итогах прошедшей 29 марта в Вене встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по нагорнокарабахской проблематике.

Также Пашинян выразил благодарность за весомую посредническую роль России в переговорном процессе.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Вене договорились продолжать прямой диалог.

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