Трамп сравнил свою супругу с Жаклин Кеннеди

Американский лидер Дональд Трамп сравнил свою супругу Меланью с Жаклин Кеннеди, женой 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди.

Американский лидер провел это сравнение, объясняя своё решение о смене ливреи президентского самолёта.

Дизайн традиционной ливреи голубого цвета был разработан по указанию Жаклин Кеннеди ещё в 1960-х годах.

«Это был стиль Джеки, и это хорошо, но у нас сегодня есть своя Джеки, и её зовут Меланья», — приводит его слова The Hill.

В октябре 2018 года газета The New York Times раскритиковала первую леди США за то, что она прибыла в Кению в белой шляпе. По мнению издания, это является «символом европейского колониализма».