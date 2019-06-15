Трамп сравнил свою супругу с Жаклин Кеннеди
- Reuters
Американский лидер провел это сравнение, объясняя своё решение о смене ливреи президентского самолёта.
Дизайн традиционной ливреи голубого цвета был разработан по указанию Жаклин Кеннеди ещё в 1960-х годах.
«Это был стиль Джеки, и это хорошо, но у нас сегодня есть своя Джеки, и её зовут Меланья», — приводит его слова The Hill.
В октябре 2018 года газета The New York Times раскритиковала первую леди США за то, что она прибыла в Кению в белой шляпе. По мнению издания, это является «символом европейского колониализма».