NYT раскритиковала Меланью Трамп за внешний вид «колониалиста» в Африке

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Американская газета The New York Times раскритиковала первую леди США Меланью Трамп за то, что супруга президента прибыла в Кению в белой шляпе. По мнению издания, это является «символом европейского колониализма».
NYT раскритиковала Меланью Трамп за внешний вид «колониалиста» в Африке
  • Reuters

Как пишет автор статьи, супруга президента «сделала большую ошибку на глобальном уровне», облачившись в одежду, которая «ассоциируется с эксплуатацией африканцев».

Кроме того, газета обращает внимание на то, что первая леди надела «безупречно белую рубашку», когда отправилась кормить слонёнка во время своего визита.

Во время поездки в Африку первая леди США планирует осветить успешные инициативы по гуманитарной деятельности и программы по развитию, которые развёрнуты во многих странах Африки.

Ранее американский президент Дональд Трамп объяснил надпись на куртке своей супруги Меланьи, которая посетила детей-мигрантов, разделённых с родителями на границе с Мексикой.

Тогда первая леди надела куртку с надписью «Мне всё равно, а тебе?».

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