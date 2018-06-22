Трамп объяснил надпись на куртке своей жены во время её визита на границу с Мексикой

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Американский президент Дональд Трамп объяснил надпись на куртке своей супруги Меланьи, которая посетила детей-мигрантов, разделённых с родителями на границе с Мексикой.

Как сообщает AFP, супруга американского лидера во время визита на границу надела куртку с надписью «Мне всё равно, а тебе?».

«Надпись на куртке Меланьи относится к фейковым новостям. Меланья поняла, насколько эти СМИ бесчестны, и теперь ей действительно всё равно», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Меланья Трамп прокомментировала миграционную политику, проводимую администрацией американского президента.

Также СМИ сообщили о планах властей США разместить 20 тысяч детей-мигрантов на военных базах

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