Трамп объяснил надпись на куртке своей жены во время её визита на границу с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп объяснил надпись на куртке своей супруги Меланьи, которая посетила детей-мигрантов, разделённых с родителями на границе с Мексикой.

Как сообщает AFP, супруга американского лидера во время визита на границу надела куртку с надписью «Мне всё равно, а тебе?».

Melania Trump's choice of clothing for the trip stunned the internet: a jacket emblazoned with the words "I really don't care, do you?" https://t.co/nGFS08jFo0 — AFP news agency (@AFP) 21 июня 2018 г.

«Надпись на куртке Меланьи относится к фейковым новостям. Меланья поняла, насколько эти СМИ бесчестны, и теперь ей действительно всё равно», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Меланья Трамп прокомментировала миграционную политику, проводимую администрацией американского президента.

Также СМИ сообщили о планах властей США разместить 20 тысяч детей-мигрантов на военных базах