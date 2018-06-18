Меланья Трамп прокомментировала миграционную политику США

Первая леди США Меланья Трамп прокомментировала миграционную политику, проводимую администрацией американского президента Дональда Трампа.

«Миссис Трамп не может смотреть на то, как детей разлучают с их семьями», — приводит CNN слова представителя первой леди Стефани Гришема.

При этом первая леди США полагает, что властям страны необходимо добиться создания успешной миграционной реформы.

«Она считает, что мы должны быть не только страной, которая следует всем законам, но и страной, которая руководствуется сердцем», — добавил Гришем.

Ранее глава Министерства юстиции Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.

Согласно данным Министерства внутренней безопасности США, около 2 тысяч детей нелегальных мигрантов в США разлучили с семьями с 19 апреля по 31 мая.