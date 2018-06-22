СМИ сообщили о планах властей США разместить 20 тысяч детей-мигрантов на военных базах

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Министерство здравоохранения США и Пентагон готовят помещения, чтобы разместить 20 тысяч детей-мигрантов без сопровождения родителей на военных базах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, подобные меры готовятся несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов 20 июня.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении подать иск против администрации Трампа из-за миграционной политики, проводимой властями Соединённых Штатов в отношении мигрантов.

По данным Министерства внутренней безопасности США, около 2 тыс. детей нелегальных мигрантов в Соединённых Штатах разлучили с семьями в период с 19 апреля по 31 мая.

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