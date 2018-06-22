СМИ сообщили о планах властей США разместить 20 тысяч детей-мигрантов на военных базах
По данным издания, подобные меры готовятся несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов 20 июня.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении подать иск против администрации Трампа из-за миграционной политики, проводимой властями Соединённых Штатов в отношении мигрантов.
По данным Министерства внутренней безопасности США, около 2 тыс. детей нелегальных мигрантов в Соединённых Штатах разлучили с семьями в период с 19 апреля по 31 мая.