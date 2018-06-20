Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп во время церемонии в Белом доме подписал указ, прекращающий практику разлучения семей нелегальных иммигрантов, которые прибывают в страну.
Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов
  • © Reuters

«У нас будут сильные, очень сильные границы, но мы собираемся сохранить семьи вместе», — приводит The Hill слова Трампа.

Он отметил, что ему не нравится, когда семьи разделены.

Трамп добавил, что благодаря подписанному указу появится больше счастливых людей.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении подать иск против администрации Трампа из-за миграционной политики, проводимой властями Соединённых Штатов в отношении мигрантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить