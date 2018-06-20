Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов
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«У нас будут сильные, очень сильные границы, но мы собираемся сохранить семьи вместе», — приводит The Hill слова Трампа.
Он отметил, что ему не нравится, когда семьи разделены.
Трамп добавил, что благодаря подписанному указу появится больше счастливых людей.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении подать иск против администрации Трампа из-за миграционной политики, проводимой властями Соединённых Штатов в отношении мигрантов.