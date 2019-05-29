Король Нидерландов пригласил Трампа на празднование годовщины битвы на Шельде
- Reuters
Об этом информирует Dutch News со ссылкой на пресс-службу нидерландского правительства.
Пока не известно, примет ли это приглашение Трамп.
Битва на Шельде — военная операция, которая прошла осенью 1944 года. Её целью было освобождение северо-запада Бельгии и юго-запада Нидерландов от нацистских войск.
Ранее Трамп сообщал, что в июне примет участие в мероприятиях во Франции, посвящённых 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.