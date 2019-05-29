Король Нидерландов пригласил Трампа на празднование годовщины битвы на Шельде

Короткая ссылка
Король Нидерландов Виллем-Александр пригласил американского лидера Дональда Трампа принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины битвы на Шельде.
Король Нидерландов пригласил Трампа на празднование годовщины битвы на Шельде
  • Reuters

Об этом информирует Dutch News со ссылкой на пресс-службу нидерландского правительства.

Пока не известно, примет ли это приглашение Трамп.

Битва на Шельде — военная операция, которая прошла осенью 1944 года. Её целью было освобождение северо-запада Бельгии и юго-запада Нидерландов от нацистских войск.

Ранее Трамп сообщал, что в июне примет участие в мероприятиях во Франции, посвящённых 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить