Король Нидерландов пригласил Трампа на празднование годовщины битвы на Шельде

Король Нидерландов Виллем-Александр пригласил американского лидера Дональда Трампа принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины битвы на Шельде.

Об этом информирует Dutch News со ссылкой на пресс-службу нидерландского правительства.

Пока не известно, примет ли это приглашение Трамп.

Битва на Шельде — военная операция, которая прошла осенью 1944 года. Её целью было освобождение северо-запада Бельгии и юго-запада Нидерландов от нацистских войск.

Ранее Трамп сообщал, что в июне примет участие в мероприятиях во Франции, посвящённых 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.