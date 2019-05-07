Катар выделит $480 млн палестинцам из сектора Газа
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Катара.
HH the Amir @TamimBinHamad Directs Allocation of $ 480 Million in Support of #Palestinian Peoplehttps://t.co/4IwuHDSOfU#MOFAQatarpic.twitter.com/mRRmBDs7TP— MOFA - Qatar (@MofaQatar_EN) 6 мая 2019 г.
«Эта поддержка следует, исходя из братских уз, связи арабских народов и общей религии,... с целью помочь палестинскому народу в приобретении необходимых для жизни вещей в трудных условиях, вызванных израильской оккупацией», — уточняется в тексте.
Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эскалация ситуации в палестинском анклаве была худшей с 2014 года.
Впоследствии сообщалось, что Израиль и Палестина договорились о прекращении огня.
Подробнее о происходящем в ближневосточном регионе — в материале RT.