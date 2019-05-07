Катар выделит $480 млн палестинцам из сектора Газа

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Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани принял решение выделить $480 млн жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан на фоне эскалации напряжённости между Палестиной и Израилем.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Катара.

«Эта поддержка следует, исходя из братских уз, связи арабских народов и общей религии,... с целью помочь палестинскому народу в приобретении необходимых для жизни вещей в трудных условиях, вызванных израильской оккупацией», — уточняется в тексте.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эскалация ситуации в палестинском анклаве была худшей с 2014 года.

Впоследствии сообщалось, что Израиль и Палестина договорились о прекращении огня.

Подробнее о происходящем в ближневосточном регионе — в материале RT.

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