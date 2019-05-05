«Продолжать массированные атаки»: Израиль усилил группировку войск у границы сектора Газа после обмена ударами

Израиль усилил группировку войск у сектора Газа за счёт бронетанковых войск и артиллерии. Соответствующий приказ отдал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что армия должна продолжать «массированные атаки». За последние два дня израильские военные нанесли удары по 260 целям движений ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» на территории сектора Газа. По словам представителей ЦАХАЛ, таким образом они ответили на ракетные удары по Израилю, осуществлённые из палестинского анклава. Между тем СМИ сообщают о двух израильтянах и 14 палестинцах, погибших в результате обстрелов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал продолжить атаки по территории сектора Газа. Для этих целей израильские вооружённые силы (ЦАХАЛ) передислоцировали в регион бронетанковые части и артиллерию.

«Сегодня утром я дал указание Армии обороны Израиля продолжать массированные атаки по объектам террористов в секторе Газа, и я также укрепил силы вокруг сектора Газа бронетанковыми частями, артиллерией и пехотой», — написал Нетаньяху в Twitter.

В районе сектора Газа второй день продолжается обмен ракетными ударами. По словам представителей ВС Израиля, атаки по территории Израиля нанесли боевики радикального движения «Палестинский исламский джихад»* и движения ХАМАС. В ЦАХАЛ также заявили, что по Израилю было выпущено более 600 ракет за два дня.

600 rockets have been fired from Gaza. That’s 600 attempts to kill Israelis. pic.twitter.com/H3fniLR6hk — Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2019

В ответ военные еврейского государства нанесли удары по 260 целям в секторе Газа. По словам представителей израильской стороны, были уничтожены ракетные установки, штурмовые тоннели, мастерские по производству оружия, учебно-тренировочный комплекс, командный центр и оружейный склад ХАМАС. Зачастую удары наносились по густонаселённым районам. В ЦАХАЛ это объясняют тем, что там якобы расположены объекты ХАМАС.

Последствия бомбардировок в Газе

Не менее двух мирных жителей погибли в результате обстрелов со стороны сектора Газа, сообщила корпорация израильского общественного вещания Kan со ссылкой на медицинские службы.

В то же время по данным Al Hadath, ссылающегося на собственные источники, от налётов израильской авиации погибли по меньшей мере четырнадцать человекв том числе 14-месячная девочка и её беременная мать.

Между тем израильские военные сообщили о ликвидации одного из полевых командиров движения ХАМАС. ЦАХАЛ утверждает, что он якобы был ответственен за передачу денежных средств, полученных от Ирана, группировкам в секторе Газа.

«Некоторое время назад Хамед Ахмед Абед Кудари, житель сектора Газа, рождённый в 1985 году, был ликвидирован в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и спецслужб государства», — приводит ТАСС текст сообщения.

We just targeted Hamed Ahmed Khudari, a Gazan terrorist responsible for transferring Iranian funds to Hamas & PIJ in Gaza, helping fund their rocket fire at Israelis.



Transferring Iranian money to Hamas & the PIJ doesn’t make you a businessman. It makes you a terrorist. pic.twitter.com/WvGEB16r4h — Israel Defense Forces (@IDF) 5 мая 2019 г.

Позже группировка признала факт гибели своего представителя.

«Бригады Изеддина аль-Кассама оплакивают одного из своих местных лидеров, который был убит в результате атаки на гражданскую машину в городе Газа», — сказано в заявлении ХАМАС.

Палестинская позиция

Конфликт обострился во время проведения 57-го по счёту «Марша возвращения» — акции, начавшейся год назад, когда десятки тысяч палестницев устраивают протесты с требованием вернуть им территории.

Также по теме «Играет на руку радикалам»: к чему может привести рост напряжённости на границе Израиля и сектора Газа Израильские танки обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет в сторону еврейского государства. Весь март Израиль...

3 мая между израильскими военными и участниками акции стали возникать столкновения. В результате них три палестинца погибли, ещё 50 получили ранения. Об этом сообщило РИА Новости.

А 4 мая ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал десятки запусков ракет по Израилю. Позже армия еврейского государства начала сама наносить удары по целям в секторе Газа. Всего за один день по Израилю было выпущено 250 ракет, тогда как ВВС Израиля поразили 120 целей.

В ХАМАС агрессором называют Тель-Авив.

«Движение ХАМАС приветствует палестинское сопротивление, которое защищает палестинский народ от израильской оккупации. Сопротивление выполняет свой национальный и моральный долг перед палестинским народом, поскольку оно несёт ответственность за безопасность палестинского народа», —говорится в заявлении ХАМАС.

Reuters

© Amir Cohen

Дестабилизирующая роль США

«Марш возвращения» — акция, начавшаяся в марте 2018 года. В её рамках десятки тысяч палестинцев устраивают протесты на границе с Израилем и у сектора Газа. Однако они часто перетекают в беспорядки, в результате которых погибли уже порядка 120 человек, ещё 13,3 тыс. были ранены.

Посредническую роль в конфликте занимает Египет, выступающий в качестве площадки для переговоров между Израилем и Палестиной. Однако в последнее время ситуация на Ближнем Востоке дестабилизируется Соединёнными Штатами, в частности, их решением в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля, а также признать израильский суверенитет над сирийскими Голанскими высотами, подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нас тревожит то, что происходит в регионе, что происходит на палестинских территориях. И у нас нет каких-либо сомнений в необходимости придерживаться в полной мере той международно-правовой базы, которая была сформирована международным сообществом в виде резолюций Совета Безопасности ООН и Арабской мирной инициативы», — говорил министр иностранных дел России в начале апреля.