В ООН назвали эскалацию в секторе Газа худшей с 2014 года

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Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эскалация ситуации в секторе Газа в прошедшие выходные была худшей с 2014 года.
В ООН назвали эскалацию в секторе Газа худшей с 2014 года
  • Reuters

«Последняя эскалация, произошедшая в выходные, стала наихудшей с 2014 года. К счастью, благодаря серии договоренностей с участием Египта, Катара и всех вовлечённых сторон её удалось остановить», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что Израиль и Палестина договорились о прекращении огня.

МИД России в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа призвал израильскую и палестинскую стороны к соблюдению режима затишья.

В Армии обороны Израиля заявляли о 600 выпущенных палестинцами ракетах.

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