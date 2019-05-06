В ООН назвали эскалацию в секторе Газа худшей с 2014 года

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эскалация ситуации в секторе Газа в прошедшие выходные была худшей с 2014 года.

«Последняя эскалация, произошедшая в выходные, стала наихудшей с 2014 года. К счастью, благодаря серии договоренностей с участием Египта, Катара и всех вовлечённых сторон её удалось остановить», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что Израиль и Палестина договорились о прекращении огня.

МИД России в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа призвал израильскую и палестинскую стороны к соблюдению режима затишья.

В Армии обороны Израиля заявляли о 600 выпущенных палестинцами ракетах.