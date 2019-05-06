Россия призвала Израиль и Палестину к соблюдению режима затишья

Министерство иностранных дел России в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа призвало израильскую и палестинскую стороны к соблюдению режима затишья.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Настоятельно призываем израильскую и палестинскую стороны к соблюдению режима затишья с тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжённости, от которой страдают в первую очередь мирные жители», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Израиль и Палестина договорились о прекращении огня при посредничестве Египта.

5 мая в Армии обороны Израиля заявили о 600 выпущенных из Газы ракетах в ходе очередного раунда противостояния.