Грушко обсудил с политдиректором МИД ФРГ ситуацию в Совете Европы

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Замглавы МИД России Александр Грушко обсудил с политдиректором МИД ФРГ Йенсом Плётнером кризисную ситуацию в Совете Европы.
Грушко обсудил с политдиректором МИД ФРГ ситуацию в Совете Европы
  • Reuters

«Подробно обсуждена кризисная ситуация в Совете Европы. А.В. Грушко подчеркнул необходимость дополнительных усилий в целях выхода на решения министерской сессии Комитета министров Совета Европы (Хельсинки, 16—17 мая с.г.), способствующие сохранению подлинно общеевропейского характера организации», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Также отмечается, что состоялся обмен мнениями по вопросам европейской безопасности, прежде всего в контексте отношений Россия — НАТО.

Ранее независимый эксперт Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщение, что в Москве прорабатывают все варианты развития событий по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека.

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