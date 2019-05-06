Эксперт оценил ситуацию вокруг членства России в ПАСЕ
- РИА Новости
«Мы напряжённо ищем компромисс, но со стороны Совета Европы нам его никто пока не предлагает, к сожалению», — заявил Почта.
По его мнению, своего рода альтернативой ПАСЕ для диалога России с Европой может стать взаимодействие на двустороннем уровне. Например, пояснил эксперт, США не входят в СЕ, но считаются ключевым союзником Европы.
Как добавил Почта, российская сторона готова к любому варианту развития событий.
Ранее постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский не исключил возможности выхода Москвы из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), в случае если не удастся достичь компромисса.
В апреле член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о возможности выплаты Россией долга Совету Европы.