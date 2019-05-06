Эксперт оценил ситуацию вокруг членства России в ПАСЕ

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Независимый эксперт Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщение о том, что в Москве прорабатывают все варианты развития событий по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека.
Эксперт оценил ситуацию вокруг членства России в ПАСЕ
  • РИА Новости

«Мы напряжённо ищем компромисс, но со стороны Совета Европы нам его никто пока не предлагает, к сожалению», — заявил Почта.

По его мнению, своего рода альтернативой ПАСЕ для диалога России с Европой может стать взаимодействие на двустороннем уровне. Например, пояснил эксперт, США не входят в СЕ, но считаются ключевым союзником Европы.

Как добавил Почта, российская сторона готова к любому варианту развития событий.

Ранее постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский не исключил возможности выхода Москвы из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), в случае если не удастся достичь компромисса.

В апреле член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о возможности выплаты Россией долга Совету Европы.

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