Постпред при СЕ не исключил выхода Москвы из конвенции по правам человека

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Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский не исключил возможности выхода Москвы из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), в случае если не удастся достичь компромисса. 
Постпред при СЕ не исключил выхода Москвы из конвенции по правам человека
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, прорабатывает ли Россия варианты выхода из ЕКПЧ и СЕ.

«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — заявил он.

Также он отметил, что российской стороне должны предоставить возможность беспрепятственно и на равных условиях участвовать в выборах генсека Совета Европы в июне.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в вопросе разрешения кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы наблюдаются положительные изменения.

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