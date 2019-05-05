Постпред при СЕ не исключил выхода Москвы из конвенции по правам человека
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- РИА Новости
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, прорабатывает ли Россия варианты выхода из ЕКПЧ и СЕ.
«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — заявил он.
Также он отметил, что российской стороне должны предоставить возможность беспрепятственно и на равных условиях участвовать в выборах генсека Совета Европы в июне.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в вопросе разрешения кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы наблюдаются положительные изменения.