Матвиенко заявила о положительных изменениях в ситуации с ПАСЕ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в вопросе разрешения кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наблюдаются положительные изменения. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в ПАСЕ, и видим реальные позитивные подвижки и понимание необходимости разрешения сложившегося кризиса», — приводит агентство слова Матвиенко по итогам переговоров с председателем ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

При этом, по словам спикера, решение о возвращении России в ПАСЕ будет принято 17 мая по итогам заседания комитета министров Совета Европы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что взносы в организацию могут быть внесены только при полноправном членстве страны.