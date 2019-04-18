Матвиенко заявила о положительных изменениях в ситуации с ПАСЕ
- РИА Новости
«Мы внимательно следим за тем, что происходит в ПАСЕ, и видим реальные позитивные подвижки и понимание необходимости разрешения сложившегося кризиса», — приводит агентство слова Матвиенко по итогам переговоров с председателем ассамблеи Лилиан Мори Паскье.
При этом, по словам спикера, решение о возвращении России в ПАСЕ будет принято 17 мая по итогам заседания комитета министров Совета Европы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что взносы в организацию могут быть внесены только при полноправном членстве страны.