В Госдуме прокомментировали сообщения о возможности выплаты Россией долга Совету Европы

Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о возможности выплаты Россией долга Совету Европы.

«Пока не будут учтены все права России, пока не будет восстановлено её участие в работе организации, Москва платить не будет. Без полноправного участия Российской Федерации Парламентская ассамблея Совета Европы не может работать в полную силу, и поэтому мы им необходимы», — заявил Чепа.

По его словам, ПАСЕ имеет вес в международной политике, и участие Москвы делает эту организацию сильнее, поэтому им нужно научиться взаимодействовать.

Как отметил депутат, необходимо находить точки соприкосновения.

Со своей стороны, профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН выразил мнение, что Россия всегда открыта для Европы.

«Я не питаю больших иллюзий, пока не пройдут нормальные процессы реформирования, перевыборы в Европе, более разумные силы не придут к регулированию административных ресурсов», — сказал он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что подобная мера может быть реализована в том случае, если Парламентская ассамблея СЕ устранит угрозу дискриминации представленных в организации делегаций.