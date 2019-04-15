В Госдуме прокомментировали сообщения о возможности выплаты Россией долга Совету Европы
- РИА Новости
«Пока не будут учтены все права России, пока не будет восстановлено её участие в работе организации, Москва платить не будет. Без полноправного участия Российской Федерации Парламентская ассамблея Совета Европы не может работать в полную силу, и поэтому мы им необходимы», — заявил Чепа.
По его словам, ПАСЕ имеет вес в международной политике, и участие Москвы делает эту организацию сильнее, поэтому им нужно научиться взаимодействовать.
Как отметил депутат, необходимо находить точки соприкосновения.
Со своей стороны, профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН выразил мнение, что Россия всегда открыта для Европы.
«Я не питаю больших иллюзий, пока не пройдут нормальные процессы реформирования, перевыборы в Европе, более разумные силы не придут к регулированию административных ресурсов», — сказал он.
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что подобная мера может быть реализована в том случае, если Парламентская ассамблея СЕ устранит угрозу дискриминации представленных в организации делегаций.