Захарова оценила ситуацию с требованием к России уплатить взносы в СЕ

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к России сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет СЕ.
Захарова оценила ситуацию с требованием к России уплатить взносы в СЕ
  • Reuters

«Что касается Совета Европы. Позиция абсолютно чёткая, по-моему, предельно логичная и простая. Она заключается в том, что участвовать можно полноценно и вносить эти взносы (речь идёт о значительных суммах) за полноправное участие», — сказала Захарова.

Она заявила, что обязанность России заключается в том, чтобы участвовать в работе.

«А присутствовать на заседаниях — можно и через YouTube посмотреть. Для этого не надо миллионы платить. Миллионы платятся не для того, чтобы посмотреть, как другие выступают», — добавила представитель МИД России.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в ПАСЕ, так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал решение ПАСЕ призвать Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

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