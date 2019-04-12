Матвиенко рассказала о причине отказа российской делегации вернуться в ПАСЕ

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Матвиенко рассказала о причине отказа российской делегации вернуться в ПАСЕ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Пока у ПАСЕ сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру», — сказала Матвиенко.

Вместе с этим она отметила, что со стороны Совета Европы и ПАСЕ видны позитивные
сигналы.

«Мы приветствуем такие позитивные сигналы. Мы не закрываемся и готовы к дальнейшему диалогу, но воспринимаем это пока как сигналы, поскольку никаких решений по принципиальному вопросу не принято», — добавила она. 

Председатель Совета Федерации выразила надежду, что в итоге в организации произойдут необходимые изменения, которые создадут равные и единые условия для всех национальных делегаций.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал призыв ПАСЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить