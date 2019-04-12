Матвиенко рассказала о причине отказа российской делегации вернуться в ПАСЕ
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Пока у ПАСЕ сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру», — сказала Матвиенко.
Вместе с этим она отметила, что со стороны Совета Европы и ПАСЕ видны позитивные
сигналы.
«Мы приветствуем такие позитивные сигналы. Мы не закрываемся и готовы к дальнейшему диалогу, но воспринимаем это пока как сигналы, поскольку никаких решений по принципиальному вопросу не принято», — добавила она.
Председатель Совета Федерации выразила надежду, что в итоге в организации произойдут необходимые изменения, которые создадут равные и единые условия для всех национальных делегаций.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал призыв ПАСЕ.