Матвиенко рассказала о причине отказа российской делегации вернуться в ПАСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.

Об этом сообщает ТАСС.

«Пока у ПАСЕ сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру», — сказала Матвиенко.

Вместе с этим она отметила, что со стороны Совета Европы и ПАСЕ видны позитивные

сигналы.

«Мы приветствуем такие позитивные сигналы. Мы не закрываемся и готовы к дальнейшему диалогу, но воспринимаем это пока как сигналы, поскольку никаких решений по принципиальному вопросу не принято», — добавила она.

Председатель Совета Федерации выразила надежду, что в итоге в организации произойдут необходимые изменения, которые создадут равные и единые условия для всех национальных делегаций.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал призыв ПАСЕ.