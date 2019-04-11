В Госдуме ответили на призыв ПАСЕ к России назначить делегацию и заплатить взносы

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение ПАСЕ призвать Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
В Госдуме ответили на призыв ПАСЕ к России назначить делегацию и заплатить взносы
  • Reuters
  • © Vincent Kessler

«Мы свою позицию сформулировали чётко. Для нас эта организация имеет смысл лишь в том случае, если Россия будет участвовать полноформатно, а не на каких-то второстепенных ролях; если она не будет подвергаться политическому прессингу со стороны антироссийски настроенных участников ПАСЕ. Таких участников, кстати, меньшинство. Но оно определяет политику большой европейской организации, которая последнее время только вредит России», — считает Морозов.

Депутат также отметил, что ПАСЕ на фоне Европарламента утрачивает своё значение — и это вызывает беспокойство в организации.

«Без России не будет иметь смысла содержать ПАСЕ. Если наша страна не вернётся, то организация, видимо, будет прекращать свою работу, а это очень невыгодно европейским партнёрам», — сказал он.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

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