Трамп провёл телефонные переговоры с наследным принцем ОАЭ
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что стороны «обсудили постоянную поддержку Вашингтона национальной обороне Объединённых Арабских Эмиратов, укрепление альянсов в регионе и влияние на Иран разрушительных санкций, введённых администрацией (США. — RT)».
«Они также говорили о вкладе ОАЭ в мировые энергетические рынки как надёжного поставщика нефти», — говорится в тексте.
В конце 2018 года президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страны ОПЕК+ изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, но при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или расширить объём снижения нефтепроизводства.