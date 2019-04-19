Трамп провёл телефонные переговоры с наследным принцем ОАЭ

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Американский лидер Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с наследным принцем Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что стороны «обсудили постоянную поддержку Вашингтона национальной обороне Объединённых Арабских Эмиратов, укрепление альянсов в регионе и влияние на Иран разрушительных санкций, введённых администрацией (США. — RT)».

«Они также говорили о вкладе ОАЭ в мировые энергетические рынки как надёжного поставщика нефти», — говорится в тексте.

В конце 2018 года президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страны ОПЕК+ изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, но при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или расширить объём снижения нефтепроизводства.

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