В Совфеде прокомментировали размещение британских вертолётов в Эстонии

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Анна Лушникова
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT решение Великобритании направить в Эстонию пять вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России.
В Совфеде прокомментировали размещение британских вертолётов в Эстонии
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Очевидно, что эта акция не предполагает «защиту от агрессии». Она подразумевает под собой присутствие в Эстонии вооружённых сил натовской державы, которая таким образом закрепляется на этой территории. Но главное в том, что это публичное бряцанье оружием и попытка переложить ответственность за напряжённость в мире на Россию», — сказал сенатор.

По словам Морозова, данные действия Великобритании — элемент стратегии давления, запугивания и «создания мифа о российской угрозе для военного присутствия везде, где только можно».

Ранее Великобритания направила в Эстонию пять вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России.

По словам главы британского Минобороны Гэвина Уильямсона, размещение вертолётов в Эстонии «жизненно важно».

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