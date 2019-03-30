WSJ: ФБР запустило программу обучения сотрудников по борьбе с киберпреступностью

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Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов (ФБР) запустило программу, в рамках которой сотрудники ведомства, как предполагается, будут изучать методы борьбы с киберпреступниками, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, ФБР начало «крупнейшую трансформацию» с момента терактов 2001 года для переобучения «тысяч сотрудников» ведомства, а также их переориентации на борьбу с киберпреступностью.

Такое решение было принято в связи с «растущим числом кибератак, финансируемых иностранными противниками, направленных против бизнеса или национальных интересов» США.

Ранее член Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с ФАН оценила сообщения о том, что американская разведка намерена вернуться к идее использования горячей линии с Россией для обсуждения вопросов по кибербезопасности.

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