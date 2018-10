Проект RT Redfish стал лауреатом международного фестиваля документального кино

Проект телеканала RT Redfish получил награду международного фестиваля документального кино Doctors Without Borders.

Документальный фильм Death by a Thousand Cuts: The Great NHS Sell-Off, созданный командой Redfish, был отмечен наградой Award of Excellence в категории «Здоровье».

В фильме рассказывается о том, как частные компании монополизируют систему здравоохранения Великобритании.

В конкурсе приняли участие более 200 работ со всего мира.

Медиаплатформа Redfish входит в структуру Ruptly — видеоагентства телеканала RT. Команда Redfish проводит собственные расследования и создаёт короткометражные документальные ленты, посвящённые социально-экономическим проблемам.