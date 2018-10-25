Проект RT Redfish стал лауреатом международного фестиваля документального кино

Короткая ссылка
Проект телеканала RT Redfish получил награду международного фестиваля документального кино Doctors Without Borders.
Проект RT Redfish стал лауреатом международного фестиваля документального кино
  • © doctorswithoutbordersfilmfest.com

Документальный фильм Death by a Thousand Cuts: The Great NHS Sell-Off, созданный командой Redfish, был отмечен наградой Award of Excellence в категории «Здоровье».

В фильме рассказывается о том, как частные компании монополизируют систему здравоохранения Великобритании.

В конкурсе приняли участие более 200 работ со всего мира.

Медиаплатформа Redfish входит в структуру Ruptly — видеоагентства телеканала RT. Команда Redfish проводит собственные расследования и создаёт короткометражные документальные ленты, посвящённые социально-экономическим проблемам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить