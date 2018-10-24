Перевозчик «Гудзон» попросил Минфин США исключить его из списка санкций

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Владивостокская компания «Гудзон» обратилась в Министерство финансов США с просьбой исключить её из санкционного списка, сообщил замгендиректора по стратегическому развитию и логистике компании Валерий Улискин.

«На сайте Минфина США указана процедура подачи заявки на исключение из санкционного списка. Мы обратились с заявлением, пришёл ответ, что оно рассматривается, и если в течение двух недель решения не будет, нужно подать ещё одно заявление. Сейчас готовим второе», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее российские и иностранные страховые компании расторгли существующие договоры страхования судов компании «Гудзон» из-за опасения санкций США.

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