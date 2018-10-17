Страховщики расторгли договоры с перевозчиком «Гудзон» из-за санкций США

Российские и иностранные страховые компании расторгли существующие договоры страхования судов владивостокской компании «Гудзон» из-за опасений санкций США, рассказал представитель фирмы.

«Иностранные страховщики расторгли договоры о страховании ответственности по всем судам компании, а без таких сертификатов судам не только нельзя участвовать в перевозках грузов, но даже и выходить из портов вообще. Более того, даже и российские страховые компании все как одна испугались вторичных санкций США и также нашли повод отказаться от сотрудничества», — цитирует ТАСС представителя «Гудзона».

Он отметил, что единственная страховая компания, которая не отказалась от сотрудничества, это «Росгосстрах».

Ранее в порту южнокорейского города Пусан задержали российское судно «Севастополь», принадлежащее владивостокской компании «Гудзон».

21 августа Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкционный список, добавив туда ряд российских физических лиц, компаний и судов, в том числе принадлежащих компании «Гудзон».