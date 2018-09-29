В порту Пусана задержали судно российской компании

В потру города Пусан Южной Кореи арестовали российское судно «Севастополь», принадлежащее владивостокской компании «Гудзон».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петра Осичанского.

«Судно задержали в Южной Корее, а не арестовали. Агент пришёл на причал и сказал, что пока не могут разрешить судну отход. Есть подозрения с тем, что это связано с санкциями в отношении «Гудзона», — сообщил Осичанский.

21 августа Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкционный список, добавив туда ряд российских физических лиц, компаний и судов, в том числе, принадлежащих компании «Гудзон».