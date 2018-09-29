В порту Пусана задержали судно российской компании
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петра Осичанского.
«Судно задержали в Южной Корее, а не арестовали. Агент пришёл на причал и сказал, что пока не могут разрешить судну отход. Есть подозрения с тем, что это связано с санкциями в отношении «Гудзона», — сообщил Осичанский.
21 августа Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкционный список, добавив туда ряд российских физических лиц, компаний и судов, в том числе, принадлежащих компании «Гудзон».