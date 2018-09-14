Помпео обсудил с главой МИД Хорватии вопросы энергетики и НАТО

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич поставки сжиженного природного газа в Центральную и Юго-Восточную Европу, а также вопросы НАТО.

Об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Помпео в государственном департаменте встретился с хорватским министром иностранных дел Марией Пейчинович-Бурич, оба подтвердили взаимное обязательство Соединённых Штатов и Хорватии увеличить расходы на оборону в НАТО», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе обсуждения были затронуты планы Хорватии построить плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа.

Ранее страны НАТО договорились обеспечивать сохранность альянса от «политических манипуляций в энергетической сфере».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить