Помпео обсудил с главой МИД Хорватии вопросы энергетики и НАТО
Об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.
«Помпео в государственном департаменте встретился с хорватским министром иностранных дел Марией Пейчинович-Бурич, оба подтвердили взаимное обязательство Соединённых Штатов и Хорватии увеличить расходы на оборону в НАТО», — говорится в заявлении.
Кроме того, в ходе обсуждения были затронуты планы Хорватии построить плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа.
Ранее страны НАТО договорились обеспечивать сохранность альянса от «политических манипуляций в энергетической сфере».