Помпео обсудил с главой МИД Хорватии вопросы энергетики и НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич поставки сжиженного природного газа в Центральную и Юго-Восточную Европу, а также вопросы НАТО.

Об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Помпео в государственном департаменте встретился с хорватским министром иностранных дел Марией Пейчинович-Бурич, оба подтвердили взаимное обязательство Соединённых Штатов и Хорватии увеличить расходы на оборону в НАТО», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе обсуждения были затронуты планы Хорватии построить плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа.

Ранее страны НАТО договорились обеспечивать сохранность альянса от «политических манипуляций в энергетической сфере».