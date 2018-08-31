Захарова: Россия требует от США наказать виновных в распространении конфиденциальной информации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от США перестать неправомерно распространять конфиденциальную информацию и наказать виновных в ответ на публикацию американскими СМИ данных о банковских операциях российских дипломатов.

«Требуем от США прекратить нарушать собственное национальное законодательство и международные обязательства, пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы Российской Федерации и её граждан», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Так она прокомментировала сообщение о том, что портал Buzzfeed опубликовал материал о банковских операциях российского посольства в США.

По словам Захаровой, цель подобных вбросов ясна — вписать их в контекст кампании о мнимом вмешательстве России в американские выборы 2016 года».

Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике газету The New York Times за статью о том, что данные советником Белого дома Доном Макганом показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы в США делают из него «крысу».