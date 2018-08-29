Давший показания по делу о «вмешательстве» советник Трампа уйдёт в отставку
- Reuters
«Советник Белого дома Дон Макган покинет свой пост осенью, вскоре после утверждения (надеюсь) судьи Бретта Кавано в Верховном суде Соединённых Штатов. Я давно работаю с Доном и по-настоящему ценю его службу!» — заявил президент.
Ранее Трамп подверг критике газету The New York Times за статью о том, что данные советником Белого дома Доном Макганом показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы в США делают из него «крысу».