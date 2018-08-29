Давший показания по делу о «вмешательстве» советник Трампа уйдёт в отставку

Короткая ссылка
Советник президента США Дональда Трампа Дон Макган покинет Белый дом осенью, об этом американский лидер написал в Twitter.
Давший показания по делу о «вмешательстве» советник Трампа уйдёт в отставку
  • Reuters

«Советник Белого дома Дон Макган покинет свой пост осенью, вскоре после утверждения (надеюсь) судьи Бретта Кавано в Верховном суде Соединённых Штатов. Я давно работаю с Доном и по-настоящему ценю его службу!» — заявил президент.

Ранее Трамп подверг критике газету The New York Times за статью о том, что данные советником Белого дома Доном Макганом показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы в США делают из него «крысу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить