Давший показания по делу о «вмешательстве» советник Трампа уйдёт в отставку

Советник президента США Дональда Трампа Дон Макган покинет Белый дом осенью, об этом американский лидер написал в Twitter.

«Советник Белого дома Дон Макган покинет свой пост осенью, вскоре после утверждения (надеюсь) судьи Бретта Кавано в Верховном суде Соединённых Штатов. Я давно работаю с Доном и по-настоящему ценю его службу!» — заявил президент.

Ранее Трамп подверг критике газету The New York Times за статью о том, что данные советником Белого дома Доном Макганом показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы в США делают из него «крысу».