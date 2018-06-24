Мастерские сувенирного холодного оружия возобновили работу в Дамаске

Короткая ссылка
Мастерские по производству сувенирных ножей и холодного оружия возобновили работу в Дамаске после освобождения пригородов сирийской столицы от боевиков.

Как отмечается, до войны в мастерские приходило много туристов, которые покупали различные изделия в качестве подарка для родственников и друзей.

«Сейчас во время войны, почти нет туристов или тех людей, кто оценит качество моих ножей. Сыновья вынуждены зарабатывать деньги на другой работе», — приводит РИА Новости слова одного из местных оружейных мастеров Мустафа аль-Машрека.

Ранее сообщалось, что в Сирии была возобновлена работа гуманитарного коридора Тель-Султан — Абу-Эд-Духур из зоны деэскалации «Идлиб»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ситуация в Сирии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить