Мастерские сувенирного холодного оружия возобновили работу в Дамаске

Мастерские по производству сувенирных ножей и холодного оружия возобновили работу в Дамаске после освобождения пригородов сирийской столицы от боевиков.

Как отмечается, до войны в мастерские приходило много туристов, которые покупали различные изделия в качестве подарка для родственников и друзей.

«Сейчас во время войны, почти нет туристов или тех людей, кто оценит качество моих ножей. Сыновья вынуждены зарабатывать деньги на другой работе», — приводит РИА Новости слова одного из местных оружейных мастеров Мустафа аль-Машрека.

Ранее сообщалось, что в Сирии была возобновлена работа гуманитарного коридора Тель-Султан — Абу-Эд-Духур из зоны деэскалации «Идлиб»