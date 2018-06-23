В Сирии возобновили работу гуманитарного коридора из зоны деэскалации «Идлиб»

В Сирии была возобновлена работа гуманитарного коридора Тель-Султан — Абу-Эд-Духур из зоны деэскалации «Идлиб». Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

Reuters

«В 8:00 возобновил работу гуманитарный коридор Тель-Султан — Абу-Эд-Духур», — заявил он на брифинге. По словам Цыганкова, до конца июня планируется выход примерно 4,3 тыс. мирных жителей из Идлибской зоны. При этом пропускная способность коридора составляет 2 тыс. человек в сутки. Начальник центра добавил, что обстановка в Идлибской зоне деэскалации стабилизируется благодаря совместным действиям России, Турции и Ирана. «Завершено разминирование населённого пункта Эн-Насрия (Восточный Каламун) и южных районов населённого пункта Дума (Восточная Гута)», — сообщил Цыганков. Ранее сообщалось, что российские медики оказали помощь 78 жителям Сирии за сутки.