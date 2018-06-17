Российские медики оказали помощь 78 жителям Сирии за сутки

Военные врачи из России в течение суток оказали медицинскую помощь 78 жителям Сирии. Об этом на брифинге заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

«Российские военные врачи за прошедшие сутки оказали квалифицированную медицинскую помощь 78 сирийцам, в том числе 46 детям», — отметил он.

В Восточной Гуте в населённом пункте Айн-Терма ведутся работы по восстановлению больницы, двух школ и хлебопекарни.

Отмечается, что всего в свои дома из лагерей для беженцев вернулись 69 237 жителей, в том числе 108 человек вернулись за прошедшие сутки.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что делегация из Сирии приедет в Севастополь на День ВМФ.